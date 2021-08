Vom Weltall auf die Alm und weiter in den Zug

Die Wanderer machen einen großen Bogen um seine Hütte, nur manchmal winken sie von Weitem. Omama und ich hatten uns an Bockis Geruch gewöhnt, und wir haben die Tage beim alten Sepp auf der Alm so richtig genossen. Leider ging es bald wieder heim, und wir hatten eine lange Zugfahrt vor uns. Es sind sehr viele Leute in den Zug eingestiegen und ich hatte Angst, dass Omama keinen Sitzplatz bekommt.

Aber wie durch ein Wunder sind die Leute plötzlich zur Seite gewichen und haben für uns Platz gemacht. Wir wussten nicht warum, bis ein Kind rief: „Ihr zwei stinkt ganz fürchterlich!“. Dann erst haben wir’s bemerkt. Bockis Geruch hatte sich in unserem Gewand festgesetzt. Es war sehr peinlich. Andererseits aber hatten wir ein Abteil für uns ganz allein.