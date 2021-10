Herbstblätter – imposante Bilder der Natur

von Christa Koinig

Ich mag den Herbst sehr. Wenn es so richtig windig ist, geh’ ich gern spazieren. Ich zieh’ mir was Warmes an, setz’ die Mütze auf und schon kann es losgehen. Es gefällt mir, wenn der Wind die bunten Blätter durch die Luft wirbelt. So wie neulich, aber da ist ein Blatt in meinem Gesicht picken geblieben, ich hab’ dann ganz kurz nichts gesehen, bin prompt gestolpert und hingefallen. Dabei hab’ ich mir die Nase ganz kräftig aufgeschlagen, sie ist angeschwollen, wurde ganz rot und noch breiter, als sie ohnehin schon ist.

Gerade als ich mich aufrappeln wollte, hab’ ich gehört „Oh, entschuldige, das wollte ich nicht!“. Was jetzt? Ich bin doch ganz von selber hingefallen, oder hat mich jemand gestoßen? Ich hab’ ein bisserl gebraucht, bis ich bemerkt hab’, das Blatt, welches mir zuvor ins Gesicht geflogen war, hatte zu mir gesprochen. Der Herbst hatte es knallbunt gefärbt und es lag vor mir auf dem Boden, dort, wo kurz zuvor meine Nase gelandet war. „Macht nix“, hab’ ich gesagt, „ich hätte halt besser aufpassen sollen.“