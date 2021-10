Auf das Glück nur zu warten, ist zu wenig

Glücklichsein macht Spaß und ist gut für die Gesundheit. Aber nur zu warten, das ist halt zu wenig, man muss schon selber auch was dazu tun. Das sagt unsere Omama, denn so was G’scheites würde mir nie einfallen. Omama sagt auch, dass das Glück nicht in den Dingen liegt, sondern in uns selber. Wir sollten tun und denken, was uns innerlich glücklich macht, dann tragen wir so viel Glück in uns, dass wir ganz viel davon abgeben können an die, die wir gern haben und die Glück nötig haben.

Geh' lieber an die frische Luft!

„Ich bin aber auch glücklich, wenn ich mein Lieblingsessen bekomm’, aber davon möchte ich nichts hergeben“, hab’ ich darauf geantwortet. Da hat mich ein scharfer Blick getroffen, und ganz streng hat Omama gesagt, „Seppy, du weißt genau, wie ich es gemeint habe und bevor du jetzt noch was Dümmeres sagst, geh’ lieber an die frische Luft und lauf ein paar Runden.“ Ich bin dann halt auf der Wiese ein bisserl herumgelaufen. Aber genau dort hab’ ich das Glück gefunden, nämlich ein Kleeblatt mit vier Blättern. Und weil man Glück teilen soll, werde ich den Glücksklee jetzt an jemanden verschenken, den ich gern hab’.

Christa Koinig ist künstlerische Leiterin des Linzer Puppentheaters