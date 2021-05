Selbst die leere Aludose ist nicht wertlos

von Christa Koinig

Es gibt besondere Tage. Das Wetter war freundlich, die Blüten auf dem Kirschbaum bewegten sich leicht im Wind und die grünen Blätter glänzten in der Sonne. Ich hatte mir vorgenommen, am Bachufer alles einzusammeln, was nicht dorthin gehört. Also hab’ ich einen Müllsack geschnappt und mich auf den Weg gemacht. Daheim wieder angekommen, wollte ich den Müllsack verschnüren, als ich noch eine leere Getränkedose in der Wiese entdeckte. Mir kam es nämlich plötzlich so vor, als ob mich die Dose anschauen würde und mir etwas sagen wollte. „Warum wirfst du mich weg?“, hat die Dose gesagt, und ich hab’ geantwortet, „weil du wertloser Müll bist“.