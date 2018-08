„Seien Sie antiauthentisch“

Vergleichen Sie sich immer mit anderen, denn nur das bringt Sie weiter in Ihrem Leben. Sie können so werden, wie Sie sich die anderen vorstellen. Überlassen Sie die Gestaltung Ihres Lebens dem Zufall, irgendetwas wir schon passieren. Versuchen Sie nie, Ihr Leben zu gestalten. Sie werden kläglich scheitern. Haben Sie viel Selbstmitleid mit sich, denn es sind immer nur die anderen schuld an Ihrer Situation, an Ihrem Chaos im Leben. Versuchen Sie nie, Ordnung in ihr Chaos zu bringen, das machen schon die anderen für Sie. Machen Sie sich immer Gedanken, was andere über Sie denken, denn nur so werden Sie mit sich und Ihrer traurigen Welt ins Reine kommen. Sagen Sie nie das, was Sie denken. Fangen Sie nie an, über etwas nachzudenken, was zu einer Veränderung in Ihrem Leben beitragen könnte. Noch weniger überhaupt daran, etwas zu tun, was auch nur annähernd in Richtung Veränderung geht. Gehen Sie zu den Selbsthilfe-Gurus. Diese werden Ihnen schon alles Nötige beibringen, wie ihr Leben ohne Anstrengung lebenswerter wird. Sie können alles erreichen, was Sie nur wollen. Optimismus alleine genügt, für ein zufriedenes, ausgefülltes Leben. Sie können tun, was immer Sie tun wollen. Sie können haben, was immer Sie haben wollen. Solange Sie eine positive Einstellung haben, wird alles in Ihrem Leben in Ordnung sein.