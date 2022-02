Seid das, was ihr sein möchtet

Unsere Hexe Zwiderwurz hatte sich als Eisfee verkleidet, der Zauberer Spekulatio war ein Bauer mit einer selbst gebastelten Mistgabel und der kleine Drache Basti hatte sich eine Katzenmaske aufgesetzt. Nur Kasperl hatte sich nicht kostümiert, er wollte der Kasperl bleiben. Aber dann war er doch ein bisserl enttäuscht, weil mehrere auf die Idee gekommen waren, sich als Kasperl zu verkleiden. Es war aber trotzdem sehr lustig und wir hatten viel Spaß. Es war wirklich schön, endlich wieder einmal so richtig quietschfidel zu sein. Nach dem Fest sind wir ziemlich erschöpft, aber glücklich nach Hause gekommen. Omama war sichtlich zufrieden, als sie uns so gut gelaunt gesehen hat, und sie hat uns geraten, „seid im Leben immer das, was ihr sein möchtet, nicht nur im Fasching!“ Naja, ich war als Pirat verkleidet und ich weiß nicht, ob ich in echt ein Seeräuber sein möchte.

Christa Koinig ist künsterische Leiterin des Linzer Puppentheaters