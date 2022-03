Schwer begeistert von Viren

Doch dieses Einfallstor könnte womöglich bald durch Inhalation eines löslichen Wirkstoffs, der den Erreger bindet und blockiert, geschlossen werden. Wichtig werde künftig eine Behandlung in einem möglichst frühen Krankheitsstadium sein.

Heimat wird wichtiger

Penninger bekennt sich zu seiner Herkunft. Etwa indem er sagt, dass ihm in der Ferne Heimat als Anker zunehmend wichtig geworden sei. Oder wenn er in leicht Englisch eingefärbtem Innviertler Dialekt von Kindheitserlebnissen im „Woid“ in Gurten spricht, wo wohl sein Interesse für die Natur, die Naturwissenschaft begründet worden sei.

Ja zur Impfung, nein zur Pflicht

Penninger rät unbedingt zum Impfen, steht jedoch einer Pflicht aus medizinisch-ethischen Gründen kritisch gegenüber. Eigentlich habe er damals Profifußballer werden wollen, erzählt er. „Ich hatte halt das Glück, dass ich manchmal die richtige Abzweigung genommen habe.“ Und er habe Mentoren gehabt. Namentlich nennt Penninger Ferdinand Seitl, seinen Klassenvorstand. „Er hat in mir etwas gesehen und gefördert.“ Und seine Erinnerung an die Schulzeit? „Ich war nicht wirklich ein guter Schüler“, gesteht Penninger freimütig. Doch habe sich ihm damals die Chance zur humanistischen Bildung eröffnet, als Zugang zur zentralen Frage: Was ist die Wahrheit? „In einer Welt, in der viele eine Meinung haben und nicht wissen, was Sache ist“, sei die Suche nach Wahrheit entscheidend. „Ich bin sicher nicht einer der klügsten Absolventen“, wehrt er Huldigungen ab. Vor allem in Deutsch habe er Schwierigkeiten gehabt, abgesehen von Problemen aufgrund jugendlicher Aufmüpfigkeit. So habe ihm der Lateinprofessor gedroht, er werde bei der Matura durchfallen, falls er sich nicht die Haare schneiden lasse. Die wirre Pracht ist geblieben, nur weiß ist sie geworden.