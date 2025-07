"Schotterbaron" und "Hendlkönig" fuhren mit ihren Oldies ans Ende der Welt

Schon vor Corona schmiedeten die beiden Innviertler Pläne, mit ihren zu Wohn- und Ausflugsmobilen umgebauten Lkw-Oldtimern eine Reise bis ans „Ende der Welt“ zu machen. Es handelt sich um einen grünen Steyr 380 mit 90 PS aus dem Jahr 1956 und um einen in Gelb mit dem Baujahr 1954. Beide Lkw wurden damals noch in Steyr gebaut.

Nun realisierten Grünberger und Schöndorfer ihren Traum von der großen Ausfahrt mit ihren 70 Jahre alten Fahrzeugen. Von Utzenaich machten sie sich auf nach Santiago de Compostela, dem weltberühmten Pilgerort im Norden Spaniens. Über die Allgäuer Alpenstraße ging es nach Vorarlberg und bei Höchst über die Grenze in die Schweiz. In Genf überquerten sie die Grenze nach Frankreich.

Groß war ihre Freude, als sie in Santiago de Compostela ankamen. Dem Wallfahrtsort folgte dann noch ein Ausflug ins etwa 60 Kilometer entfernte Finisterre (römische Bezeichnung, die Römer hielten den Beginn des Atlantiks für das Ende der Welt). Das Kap Finisterre befindet sich an der Südspitze auf einer kleinen Halbinsel aus Granitstein, die an der höchsten Stelle 247 Höhenmeter erreicht. Für viele Jakobspilger gilt das Kap als das eigentliche Ende des Jakobsweges.