Schnitzer aus Leidenschaft

Daniel Müller aus Treubach (Bez. Braunau) hat ein überaus leidenschaftliches Hobby, das er vor zwei Jahren zu seinem Nebenberuf gemacht hat.

Als eines Tages sein Sohn Elias mit dem Wunsch an ihn herantrat, eine eigene Krampus-Maske haben zu wollen, machte sich der 36-jährige Maschinist ans Werk. „Die ersten Versuche waren nicht sehr sehenswert, aber nach und nach fand ich immer mehr Freude daran und die Maskenmodelle wurden immer ansehnlicher.“

Derzeit schnitzt er vor allem Krampus- und Hexen-Masken. Seine talentierten Hände werden beim Werden der wilden Gesellengesichter von fünfzehn verschiedenen und scharf geschliffenen Schnitzmessern unterstützt. Für eine Maske braucht Müller ein bis drei Tage. Überwiegend verwendet er fein ausgewählte Weymouth-Kiefer, er hat aber schon auch andere Hölzer ausprobiert.