Schlag für Schlag

Vor einigen Tagen bin ich mit meinem Sohn im Auto gesessen und habe darüber nachgedacht, was ich Ihnen heute über Neujahrsvorsätze schreiben möchte. Dabei bin ich über mein eigenes Leben ins Grübeln gekommen - was ich alles falsch gemacht habe, was ich im neuen Jahr unbedingt verbessern muss, was auf gar keinen Fall so weiter gehen darf und vieles mehr. Und mitten in all meinen negativen Gedanken sagt mein Sohn plötzlich aus dem Nichts heraus während der Fahrt: „Mama, du machst eigentlich fast nie Blödsinn!

Zuerst war ich einfach nur schockiert über diese Art der Telepathie, danach kam mir ein völlig neuer Gedanke: Was, wenn ich heuer einfach gar nichts muss? Wenn ich lerne, gut auf mich zu achten - mich selbst zu achten - und zufrieden bin, mit dem was ich habe, was ich erreicht habe? Das bedeutet ja nicht, dass ich keine Ziele verfolgen darf. Vielleicht funktioniert es auch mit weniger Verbissenheit und auf Etappen.