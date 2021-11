Schiffner auf dem Sprung an die Spitze

Mental gefordert

„Ich habe im Sommer mein internes Standing gefestigt“, blickt Schiffner durchaus zufrieden zurück und zuversichtlich nach vorne. Skispringen spielt sich in hohem Maße auch im mentalen Bereich ab. Dort vermutet Zauner das eigentliche Problem Schiffners. Vielleicht verleihen ihm die neuen Skier Flügel. Im Sommer ist er von Fischer zu Augment gewechselt. „Das ist sicher ein Riesenfaktor“, ist der gebürtige Oberkappler, der für den UVB Hinzenbach startet, überzeugt. Skispringen ist ein steter Balanceakt, weiß Schiffner. Er wolle sich auf seine Stärken fokussieren und zugleich locker bleiben. Anders gesagt: „Voll konzentriert, aber nicht verbissen in den ersten Wettkampf gehen.“ Ein konkretes Ergebnis peile er nicht an. „Einfach gut springen“ sei das Ziel.