Schaurig-Schönes und ein spezieller Blick auf die Jugend

Und genau dort geht die fotografische Reise am 21. 10 auch weiter, nämlich nach China. In Österreich werden die Werke der jungen chinesischen Fotografin Luo Yang erstmals in einer Einzelausstellung gezeigt. Ihre Serie „Girls“ ist eine sehr persönliche Auseinandersetzung mit Frauen ihrer Generation. Ob vor den Kulissen chinesischer Megastädte oder im privaten Umfeld, die jungen Frauen vor Yangs Kamera zeigen sich selbstbewusst und individuell – abseits traditioneller weiblicher Rollenbilder und überkommender Klischees.

Identität und Orientierung

In der Serie „Youth“ beschäftigt sich Luo Yang seit 2019 mit Menschen der Generation Z, also der in den 1990er-Jahren und um 2000 Geborenen. Sie zeichnet ein einfühlsames Bild der urbanen chinesischen Jugend auf der Suche nach Orientierung und Identität.

