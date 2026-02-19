Salzkammergut-Festwochen: Von der „Musik dahoam“ bis zur Sinfonie

Das Salzkammergut wird auch im ersten Halbjahr 2026 seinem Ruf als „Musiklandschaft“ wieder gerecht. Die Festwochen Gmunden bieten ein umfangreiches Programm mit internationalen Stars, die Idee der „Hausmusik Roas“ erweist sich als Erfolgsprojekt, das die Volksmusik „hautnah“ erleben lässt, und als einen Höhepunkt gibt es im Juli in Gmunden eine Open-Air-Jubiläumsgala des Brucknerorchesters.

Am 26. Februar gastiert der bekannte Schauspieler Karl Markovics im Stadttheater Gmunden mit einer Lesung mit Musik unter dem Titel „Verwunschener Tag – verklärte Nacht“. Ebenfalls mit einer Lesung „Den Göttern in die Seele Blicken“ sind am 6. März im Stadttheater Gmunden die Schauspielerinnen Verena Altenberger und Mavie Hörbiger zu hören, begleitet von Clara Frühstück an zwei Klavieren. Ein spezielles Erlebnis wird am 14. März die „Matthäus-Passion“ von Johann Sebastian Bach in der Evangelischen Kirche Gmunden werden, ausgeführt vom Collegium Vocale Salzburg und dem L’Orfeo Barockorchester. Ein Programmpunkt ganz anderer Art erwartet das Publikum am 9. April im ALFA Steyrermühl: die Komödie „Kunst“ von Yasmina Reza mit Christoph Grissemann, Manuel Rubey und Robert Stachel. Dazu die Künstlerische Leiterin für Literatur und Theater bei den Festwochen Karin Bergmann: „Ein pointiertes Kammerspiel über Freundschaft, Eitelkeit und „Schönheit“. Am 6. Mai gastiert Alfred Dorfer mit seinem Kabarett „Gleich“ im ALFA Steyrermühl und am 6. Juni kommen Mitglieder der Münchner Philharmoniker & Michael Dangl mit „Die Geschichte vom Soldaten“ ins Stadttheater Gmunden. Den Abschluss des ersten Programm-Halbjahres bildet am 20. Juni im Stadttheater Gmunden Erwin Steinhauer mit Texten von H. C. Artmann.

Hausmusik-Roas Die sogenannte „Hausmusik-Roas“ basiert auf einer Idee von Franz Welser-Möst. „Mir ging es darum, die musikalische Kultur des Salzkammerguts auf eine besondere Weise erlebbar zu machen – nah an den Menschen, authentisch und tief mit der Region verbunden“, so Welser- Möst. Es handelt sich um eine Mischung aus traditionellem Liedgut, klassischer Musik und zeitgenössischen Interpretationen. Der Rahmen ist unterschiedlich und reicht von tatsächlicher „Hausmusik“ bis zu verschiedenen Bühnen: Unter anderem das Stadttheater Gmunden, das ALFA Steyrermühl oder auch die Brauerei Schloss Eggenberg, das Kulturhaus St. Gilgen und öffentliche Plätze wie der Franz Josef Park oder der Marktplatz in Gmunden. Die Reihe „Hausmusik Roas“ dauert von jetzt an bis in den September, die Termine sind auf der Festwochenhomepage nachzulesen.

