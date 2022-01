Rund 250 Anzeigen nach Rave-Party im Mühlviertel

Die Polizei hat in der Nacht auf Samstag in Aigen-Schlägl im Bezirk Rohrbach eine illegale Rave-Party aufgelöst. Ein 23-jähriger Mühlviertler hatte in den sozialen Medien zu der Veranstaltung eingeladen, gegen Mitternacht trafen die Beamten rund 100 Partygäste an.

Außerdem wurden in den Räumlichkeiten des Veranstaltungsgeländes zahlreiche Verstecke mit Suchtgift wie Speed, Crystal Meth oder Cannabis gefunden. Die Party wurde behördlich aufgelöst, es kam zu rund 250 Anzeigen.