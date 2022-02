Das Jahr 2022 ist bereits eingeläutet, doch am 1. Februar wird in China das „richtige“ Neujahr nach dem Mondkalender feierlich begangen. Das chinesische Neujahr – oder auch chinesisches Frühlingsfest genannt – ist zwischen Ende Jänner und Ende Februar eines jeden Jahres datiert – je nachdem, wann der erste Neumond im Mondkalender ist.

Ursprung vor 3500 Jahren

Anders als beim Gregorianischen Kalender ist das Neujahr daher nicht auf ein bestimmtes Jahresdatum festgelegt, sondern variiert von Jahr zu Jahr. Sein Ursprung liegt mehr als 3.500 Jahren zurück. Der Legende nach soll ein Monster namens Nian (was auf Chinesisch so klingt wie „Jahr“), das regelmäßig am Neujahrsabend aus den Tiefen erscheint, Menschen und Tiere bedrohen und sie in Angst und Schrecken versetzen. Um das Ungeheuer zu vertreiben, färben die Menschen alles in roten und goldenen Farben und zünden Kerzen und Feuerwerksböller an. Die Farben Rot und Gold sind in Asien sehr wichtig. Neben dem obligatorischen Feuerwerk mit anschließendem Löwen- und Drachentanz ist das Tragen von roter Unterwäsche am Neujahrstag ein Muss für viele Asiaten. Rot symbolisiert Glück und Wohlstand. Daher werden Geldgeschenke in einem roten Umschlag beim Fest überreicht. Das chinesische neue Jahr steht im Zeichen des Tigers. Damit beginnt ein neuer Zyklus der zwölf chinesischen Tierkreiszeichen.