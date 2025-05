Ried wieder erstklassig - Große Sause zum Finale

Am Ende war plötzlich alles so klar, als hätte es nie ein Zittern gegeben. Nach dem 4:1-Sieg in Bregenz stand Ried als Meister fest. Titelkonkurrent Admira Wacker hatte zur gleichen Zeit in Liefering 0:1 verloren. Und so gehen die Rieder nach zwischenzeitlichem großem Rückstand auf die Niederösterreicher mit satten fünf Punkten Vorsprung heute, Sonntag, in das finale Match gegen die Vienna. Kräftig auf den Titel angestoßen wurde schon auf der Heimfahrt aus Vorarlberg. Eine Runde jüngerer Spieler hob sogleich nach Mallorca ab und feierte dort weiter. Bis Mittwoch war trainingsfrei. Heute sollten alle wieder ausgeschlafen sein.

Ausverkaufte Arena

Auch wenn es sportlich um nichts mehr geht, soll dem treuen Anhang eine Show geboten und Lust auf die neue Saison gemacht werden. Die Innviertel-Arena wird bummvoll sein – ausverkauft! Ankick ist um 17 Uhr, der Fanclub „Glory Boys“ wird bereits ab 12 Uhr hinter der Westtribüne aufwärmen. Nach dem Schlusspfiff beginnt die große Sause erst richtig. Sobald der Meisterteller überreicht ist, dürfen die Zuschauer auf den Rasen. Der wird im Sommer ausgewechselt und kann zur Erinnerung an den vereinshistorischen Tag stückweise ab- und heimgetragen werden. DJ und Bierinsel werden das Stadion in eine Partyzone verwandeln.