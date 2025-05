Bei einem Arbeitsunfall auf einem Erdbeerfeld im Bezirk Ried im Innkreis ist am Mittwochnachmittag ein 45-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann ist auf dem Anhänger eines Traktors gestolpert und mit dem Kopf voran in das Streuwerk geraten. Die Feuerwehr barg den Verletzten, der dann nach der Erstversorgung durch einen Notarzt mit dem Hubschrauber ins AKH Linz geflogen wurde, teilte die Polizei am Donnerstag mit.