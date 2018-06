Rennradsportler pushen den Breitensport

„Der Radsport wird immer beliebter, weil wir Erfolge haben.“ Seit 2010 fährt Stephan Rabitsch für das oberösterreichische Team Felbermayr Simplon Wels. Die Vorfreude auf die 9. Internationale Oberösterreich-Radrundfahrt ist beim Sieger der letzten beiden Austragungen groß.

Vom 14. bis 17. Juni kämpft der Grazer mit seinen Mannschaftskollegen ums Triple. „Alle guten Dinge sind drei. Ich werde versuchen, noch einmal zu gewinnen. Die Strecke liegt mir und Heimrennen sind immer etwas Besonderes für uns.“ Die Gesamtlänge beträgt heuer 445,4 Kilometer. 7420 Höhenmeter sind zu überwinden. 24 Teams werden starten, darunter Conti-Teams aus ganz Europa, und alle heimischen Spitzenteams. 144 Profi-Radrennfahrer bestreiten vier Etappen. Neben heimischen Talenten sind nahezu alle österreichischen Elite-Fahrer mit ihren Teams dabei.

Der Tourtross umfasst 350 Personen, 70 Fahrzeuge und 25 Motorräder. In Oberösterreich habe der Radsport einen höheren Stellenwert als in anderen Bundesländern, so Favorit Rabitsch. „Die Begeisterung ist hier am größten. Deshalb gibt es auch die meisten Rennen. Die Organisation ist mustergültig.“

Die Radtour startet am 14. Juni um 19 Uhr mit einem Highlight. Es ist die Kurzetappe über 12,3 Kilometer, von der Johannes Kepler Universität Linz zum Freilichtmuseum Pelmberg. 555 Höhenmeter sind zu bewältigen. Der Prolog sei entscheidend für die Gesamtwertung, so Rabitsch. „Die ersten fünf machen sich den Sieg bei der Rundfahrt aus.“ Er hat heuer bereits bei der „Rhone-Alpes-Tour“ in Frankreich gewonnen und Platz zwei bei der Luxemburg-Rundfahrt „Fleche du Sud“ herausgefahren. Außerdem entschied er die dreitägige „Trophee Paris-Arras Tour“ für sich. „Ich bin gut in Form. Es ist möglich, wieder zu gewinnen.“