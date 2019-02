Reformgeist als Hoffnung für die Diözese Linz

Die Überalterung der geistlichen Herren sieht auch Dechant Zoidl als ein Problem. „In fünf Jahren verschärft sich die Situation noch einmal. Wir hoffen, dass möglichst lange Priester in den Seelsorgeteams sind, damit die Sakramente gespendet werden können.“ Ein Übergang auf sogenannte Laien liege dennoch auf der Hand. Mit dem neuen Modell sollen auch Frauen mehr Platz bekommen. „Wir erwarten uns mehr Nachdruck von den Bischöfen zugunsten der Frauen. Die Basis wäre bereit. Aber es liegt an Rom“, sagt der Linzer Dechant.

Bischof Scheuer fordert ein „Ringen um Lösungsvorschläge“ in Einheit mit der Gesamtkirche. Die an ihn herangetragenen Wünsche aus seiner Diözese um Veränderung bei den Zulassungsbedingungen zu Weiheämtern übermittelte er im November in einem Brief an Papst Franziskus.

Der Diskussionsstoff geht der Diözese also nicht so schnell aus. Viele Detailfragen und damit verbunden auch Sorgen sind noch offen: Wer hat welche Kompetenzen und wie können sie bestmöglich eingesetzt werden? Finden sich genug Pfarrer, die größere Einheiten leiten können? Werden sie gut zusammenarbeiten? Wird man genügend kompetentes Personal für Leitungsaufgaben, etwa in den Seelsorgeteams, finden? Wer bezahlt die zusätzlichen Beschäftigten in der Verwaltung?