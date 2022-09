Querschläger traf Balkonfenster in Oberösterreich

Ein offenbar irrgeleitetes Projektil aus einem Jagdgewehr hat am Freitagabend das Balkonfenster im ersten Stock eines Wohnhauses im Bezirk Grieskirchen durchschlagen und war am Boden liegen geblieben. Die 22-jährige Bewohnerin hatte Glück und blieb unverletzt. Sie befand sich zu der Zeit in der Nähe des Einschussstelle.

Die Patrone dürfte aus der Waffe eines gleichaltrigen Jägers stammen. Er habe zwei Schüsse auf ein Rehkitz abgefeuert, sagte er der alarmierten Polizei.

Laut Angaben des Waidmanns habe er zwei Schüsse auf ein Rehkitz abgefeuert und dieses erlegt. Beim Abgleich der von ihm verwendeten Munition mit dem eingeschlagenen Projektil stellte sich heraus, dass diese ident waren.