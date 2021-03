Qualität fällt nicht vom Baum

„Das ist eine spannende Geschichte“, erinnert sich Johann Gattermaier an den Einstieg in den Obstanbau. Das war 1980. Er und seine Frau Hildegard hatten den Bauernhof in Hellwagen in der Gemeinde Zell an der Pram (Bezirk Schärding) übernommen, die Milchwirtschaft erschien ihnen nicht zukunftsträchtig. Was mit einigen Apfelbäumen klein und eher nebenher begann, nennt sich heute „Apfelwerkstatt“.