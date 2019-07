Puppentheater: Michelle, die Libelle

Manchmal sitze ich an unserem Teich und schaue den Wasserkäfern zu. Die Frösche und Kröten sind längst nicht mehr da. Die Seerosen blühen wunderschön, und jeden Abend machen sie ihre Blüten zu, es schaut aus als ob sie schlafen gehen, so wie wir. Hie und da verirrt sich eine kleine Schlange auf ein Seerosenblatt und schaut mich neugierig an. Aber sobald ich mich bewege, ist sie wieder fort.

Ringelnattern

Ich hab’ keine Angst vor den Schlangen, seit mir Kasperl gesagt hat, dass das Ringelnattern sind, die selber froh sind, wenn man sie in Ruhe lässt. Heute hab’ ich im Wasser ein unscheinbares braunes Tier entdeckt. Es hatte einen großen Kopf, sechs Beine und ein langes Hinterteil, ein bisserl unheimlich hat es schon ausgesehen. Dann hab ich mich in die Wiese gelegt, vielleicht bin ich eingeschlafen und hab’ geträumt.

Wie ein kleiner Hubschrauber

Denn plötzlich war direkt über meinem Kopf ein Surren zu hören, so als würde ein kleiner Hubschrauber über mir kreisen. Ich hab’ wirklich nicht gewusst, ob ich wach bin oder ob ich träume, über mir hab’ ich doch tatsächlich einen kleinen blitzblauen fliegenden Drache gesehen. Bin ich erschrocken! Und dann begann dieser kleine Flugdrache auch noch mit mir zu sprechen. „Hallo, ich bin Michelle“ hat das Ding zu mir gesagt, „ich bin gerade aus meiner Larve geschlüpft.“