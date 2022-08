Polcanova ist die neue Königin auf dem Froschberg

„Jetzt bin ich einfach stolz und glücklich“, sagt Polcanova angesichts ihres Karrierehöhepunkts. „Ich habe sehr viel wegstecken müssen.“ Die vergangenen zwei Jahre waren geprägt von Operationen, erst Hüfte, dann Knie. Jetzt ist sie wieder topfit. Immerhin galt es in München, in einer Woche 15 Spiele zu absolvieren. Polcanova ist 27 und stammt aus Moldaus Hauptstadt Chișinău. Mit gerade einmal 14 Jahren kam sie nach Linz, wo sich größere sportliche Chancen eröffneten. Vater Mihail, ihr erster Trainer, hatte sie ziehen lassen, unterstützte sie aber weiterhin. Mehrmals schon sei sie in einem Finale gestanden, jetzt habe es endlich zu Gold gereicht, sagt Polcanova: „Das war unser großer Traum.“