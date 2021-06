Pöstlberger spitzt auf Etappensieg bei der Tour de France

Pöstlberger lebt mit Ehefrau Veronika und Sohn in Schwanenstadt, vor der Abreise nach Frankreich sind sich ein paar Tage zu Hause ausgegangen. Zuvor war Trainingslager in Kühtai, auf dem Heimweg stand noch die österreichische Meisterschaft in Kufstein an. Die Tour sei „das Nonplusultra im Jahreskalender“, schwärmt Pöstlberger, „alles bis dahin ist Geplänkel, alles danach Zugabe.“ Im Acht-Mann-Team werde er Helfer für Wilco Kelderman und Peter Sagan sein. Seine Aufgabe sei, die beiden Kapitäne bestmöglich zu unterstützen und durch die drei Wochen zu bringen. „In den Bergen wird es ans Eingemachte gehen.“ Und falls sich für ihn selbst die Möglichkeit zu einem Etappensieg ergebe, wolle er sie nutzen, sagt Pöstlberger. 2017 ist ihm das beim Giro d’Italia gelungen, ebenso heuer bei der Dauphiné-Rundfahrt in Frankreich. Drei Tage lang verteidigte er Gelb mit Erfolg.

Zur rechten Zeit am richtigen Platz

Eine der Stärken ist laut Coach Dollinger, dass er im Renngeschehen selbstständig agiere. „Wenn er seine Chance geboten bekommt, arbeitet er unglaublich hart auf den möglichen Sieg hin. Ihn dann einzuholen ist sehr, sehr schwer.“ „Be at the right place at the right time“, lautet Pöstlbergers Motto auf der Team-Website. Er interpretiert das mit der rechten Zeit am richtigen Platz so: „Es gehe immer darum, dass man sich perfekt vorbereitet. Aber man kann nichts erzwingen. Es passiert eben oder nicht.“ Diese Einstellung gebe ihm eine gewisse Lockerheit. Er traue „Pösti“ jedenfalls weitere Etappensiege bei den großen Rundfahrten zu, sagt Coach Dollinger: „Auch ein Top-fünf-Ergebnis bei der WM im September in Belgien sehe ich als durchaus realistisch.“