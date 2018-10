Plastikmüll in Stuhlproben

Es gibt immer mehr Produkte in Flaschen zu kaufen, ich finde es wunderbar, dass es wieder Milchflaschen gibt. Mineralwasser kann man sich selbst sprudeln oder ebenfalls in Glasflaschen kaufen. Und Limonaden sind ohnehin ungesund, selbstgemachter Holundersaft schmeckt bei weitem besser. Was die Verpackungen betrifft, kann man auch seinen Beitrag leisten. Ich kaufe gerne in einem Bio-Laden in Tragwein ein, wo die Kunden mit ihren eigenen Behältnissen hingehen und sich Schinken, Käse und ähnliches gleich in ihre eigenen Aufbewahrungsdosen portionieren lassen. Würden wir das alle machen, stellen Sie sich vor, was wir an Plastik einsparen würden!