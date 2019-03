Physiker Gruber: „Ganz Europa war bis 1850 stets angesoffen“

Der Weltwassertag war für Ulrich Kubinger Anlass, um in seine Firma VTA in Rottenbach (Bez. Grieskirchen) zu laden. VTA (Verfahrenstechnologische Abasseraufbereitung) reinigt mit speziellen Verfahren in den Kläranlagen die Abwässer für rund 150 Millionen Menschen. VTA betreut auch viele Firmen-Kläranlagen, zum Beispiel von Audi, Magna, Swarovski oder Rauch. Kubinger hat 1991 als One-Man-Show begonnen, inzwischen beschäftigt er 240 Mitarbeiter. Heuer soll es zu einer Erweiterung des Firmengeländes um 6000 Quadratmeter für das „Technikum“ kommen, um mehr Platz für Forschung und Entwicklung zu haben. Es sollen 40 zusätzliche Mitarbeiter eingestellt werden.