Phantastische Tierwesen

Einzig Grindelwalds ehemals bester Freund Albus Dumbledore ( Jude Law) wäre in der Lage, ihn zu stoppen. Aber dazu wiederum benötigt dieser die Hilfe seines früheren Schülers Scamander, der so in sein nächstes Abenteuer stürzt. Es verschlägt ihn nach Paris. Mit dabei sind Newts neue Freunde Tina und Queenie Goldstein und der Muggel Jacob Kowalski. Während Newt Grindelwald auf der Spur ist und mit seinen Freunden zahlreiche weitere Rätsel zu entschlüsseln versucht, wird er auch noch vor eine Herausforderung privater Natur gestellt.

Hans-Peter Obermayr ist Geschäftsführer der Star Movie Kinogruppe