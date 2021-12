Petra Stacher zur Journalistin des Jahres gekürt

Seit zwei Jahren gehört die 29-Jährige der Oberösterreich-Redaktion des KURIER an und schon wurde Petra Stacher von der Zeitschrift „Journalist“ zur Journalistin des Jahres in Oberösterreich ausgezeichnet. Begründung: „Sie fällt gleichermaßen durch Courage und Pfiffigkeit auf. Eine, die sich was traut.“