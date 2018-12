Perger Mühlsteine für ganz Europa

Wie wichtig diese Tradition war, zeigt, dass Kaiser Rudolf II. den Perger Mühlsteinbrechern im Jahr 1582 ihre Handwerksordnung in einer „Privilegium-Urkunde“ bestätigen ließ. So verdankte der Markt Perg vor allem dieser Industrie seine Blütezeit. Jahrhunderte lang wurden jährlich mehrere tausend Mühlsteine produziert und zum Großteil auf Donauschiffen weitertransportiert und in ganz Mitteleuropa vertrieben. Die Zunft der Perger Mühlsteinbrecher-Meister umfasste im 18. Jahrhundert zur Zeit der Kaiserin Maria Theresia 40 Bürger samt ihren Gehilfen. Dass diese wohlhabend waren, zeigt der Perger Spruch: „Die Mühlsteinbrecher können mit den Dukaten in der Tasche klimpern.“

Auch die 80 Mühlen an der den Ort durchfließenden, 60 Kilometer langen Naarn waren ebenfalls Kunden. Die „Privilegierte Mühlstein Handelskompanie“ betrieb zudem zehn Lagerstätten an der Donau zwischen Linz und Fischamend. Erst im 19. Jahrhundert begann infolge technologischer Veränderungen und verbesserter Transportwege der Niedergang der Mühlsteinindustrie. Der letzte Mühlstein wurde 1930 in diesem Steinbruch gehauen.