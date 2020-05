Pensionist verbrachte Nacht im Moor

Glücklich und erleichtert schloss Hermine Fuchs nach einer schlaflosen Nacht Dienstagfrüh ihren Mann Leopold in die Arme. Der Pensionist war am Abend nicht aus dem Wald heimgekehrt. Eine Suchaktion verlief erfolglos. Der 72-Jährige war beim Preiselbeerpflücken im Tannermoor bei Liebenau in ein Moorloch gestürzt und hatte sich lange Zeit nicht befreien können.



Als ihm das schließlich gelang, fand er im Dunklen den Weg nicht mehr. Bei rund drei Grad verbrachte er, bloß mit einem Pullover bekleidet, die Nacht im Moor. Dienstagfrüh klopfte der Waldviertler an die Tür eines Mühlviertler Hauses.

"Ich hab' mein Leben lang keinen Arzt gebraucht, also brauch' ich ihn jetzt auch nicht", sagte der 72-jährige Altbauer, als man ihm Hilfe anbot. Sein Schwiegersohn brachte den Mann heim.