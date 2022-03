Fünf Stunden lang Blut, Schweiß und Tränen

Inszenieren wird dieses Bühnenweihfestspiel um den Toren Parsifal, der sich die Tugend des Mitleidens erarbeitet und so die leidende Ritterschaft, die den Heiligen Gral hütet, erlösen kann, der Linzer Schauspieldirektor Stephan Suschke: „Wagner hat Parsifal zu einer Zeit komponiert, als Marx noch, Freud schon gelebt haben. Und deren Denken sind die beiden Arme der Geburtszange, derer sich die Linzer Inszenierung bedient. Ersterer ist für den kalten Blick auf die gesellschaftlichen Machtstrukturen, und der Wiener Psychoanalytiker für den auf die Seele zuständig. Also steht im Zentrum ein bröckelndes Imperium, das einer Erlöserfigur bedarf, um zu alter Stärke zu gelangen. In Zeiten schwindender Gewissheiten, komplexer Konstellationen braucht es einfache Erzählungen.“ Am Pult des Bruckner Orchesters steht Chefdirigent Markus Poschner.