OÖ: Strohlager in Bad Wimsbach-Neydharting stand in Vollbrand

In einem Strohlager in Bad Wimsbach-Neydharting (Bezirk Wels-Land) in Oberösterreich ist am Samstagabend ein Großbrand ausgebrochen. Das teilte die Polizei der APA in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit. Bei dem Brand seien weder Menschen noch Tiere verletzt worden. Der Brand konnte mittlerweile gelöscht werden. Elf Feuerwehren aus der Umgebung seien im Einsatz gestanden, insgesamt 210 Personen.

Der Brand ist laut Polizei am Samstag um 22.19 Uhr aus bisher unbekannter Ursache ausgebrochen. 3.000 bis 4.000 Stroh Quaderballen hätten dabei gebrannt.