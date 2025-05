Schwerpunktkontrolle in OÖ: Vater ließ 12-Jährige ans Steuer

Ein Vater, der seiner zwölfjährigen Tochter auf einem öffentlichen Parkplatz das Steuer überließ, obwohl vier Polizisten in Uniform unmittelbar danebenstanden, jeweils rund 130 Anzeigen und Organmandate, zehn Kennzeichen- und vier Führerscheinabnahmen - so lautet die Bilanz einer Schwerpunktkontrolle der Polizei in der Tuning-Szene im Bezirk Linz Land am Donnerstag.