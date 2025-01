OÖ: 64-Jähriger in ungestürztem Traktor eingeklemmt

Der Mann fuhr mit der Zugmaschine gegen 11 Uhr im Ortsbereich von Klaffer am Hochficht auf der Gemeindestraße Schwarzauweg und bog in die Gemeindestraße Gewerbepark ein. Unmittelbar nach der Kreuzung dürfte das Fahrzeug auf der stark vereisten Fahrbahn ins Rutschen geraten sein. Der Traktor drehte sich, kam rechts von der Fahrbahn ab und stürzte im angrenzenden schneebedeckten Feld auf die linke Fahrzeugseite.

© FF Klaffer am Hochficht

Ein nachkommender Verkehrsteilnehmer bemerkte den Unfall und setzte die Rettungskette in Gang. Der in der Kabine eingeklemmte 64-Jährige musste von den Helfern der Feuerwehr befreit werden. Der Verunglückte ist selbst Mitglied der örtlichen Feuerwehr. Er wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung durch den Notarzt in das Klinikum Passau gebracht.