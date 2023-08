OÖ: Italienische Urlauber ließen Hunde bei 32 Grad im Auto braten

Die Hitzewelle hat Österreich fest im Griff. Bis spät in den Abend hinein liegen die Temperaturen bei über 30 Grad - so auch am Sonntagabend in Bad Schallerbach in Oberösterreich. Und einem aufmerksamen Feuerwehrmann der FF Bad Schallerbach ist es zu verdanken, dass zwei Tiere den Abend überlebt haben.

Denn der Feuerwehrmann bemerkte, dass sich in einem abgestellten Auto zwei Hunde in der Hundebox befanden.

