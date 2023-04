OÖ: Defekte Ladestation setzte als Lager genutzten Bauernhof in Brand

Ein Defekt an einer Stapler-Ladestation dürfte in der Nacht auf Samstag in einem als Lager genutzten Bauernhof in St. Lorenz am Mondsee (Bezirk Vöcklabruck) einen Brand ausgelöst haben. Ein Nachbar, ein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr, hatte gegen 22 Uhr einen lauten Knall aus dem ehemaligen Stalltrakt gehört. Beim Nachschauen loderten bereits Flammen aus dem Dach, worauf der Mann seine Kollegen alarmierte, informierte die Polizei.

Auf dem früheren Heuboden des Stalles waren Elektrogeräte eingelagert. Von besagter defekten Ladestation ging allem Anschein nach das Feuer aus. Die deponierten Geräte wurden großteils zerstört. Auch ein Frisiersalon im Nebentrakt des Hofes wurde durch das Löschwasser erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Eine Gesamtschadenssumme konnte die Polizei vorerst noch nicht beziffern.