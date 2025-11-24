OÖ: Betrunkener krachte mit Pkw gegen Wohnzimmerfenster

Ein betrunkener Autofahrer ist Sonntagabend in Zell am Pettenfirst (Bezirk Vöcklabruck) mit dem Auto gegen eine Haus, das direkt hinter eine Leitschiene steht, gekracht. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Wohnzimmerfenster sowie Teile der Mauer schwer beschädigt. Zum Zeitpunkt des Unfalls befand sich niemand im Wohnzimmer. Der Alkotest bei dem 30-Jährigen Fahrer ergab 1,9 Promille, so die Polizei.