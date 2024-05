OÖ: Betrunkene lösten nach Boots-Party an der Donau Suchaktion aus

120 Polizisten und Feuerwehrleute suchten in Feldkirchen nach abgängigem Partyteilnehmer - er wurde schließlich stark alkoholisiert, aber unversehrt, in einem Boot an Land gefunden.

Betrunkene Partygäste haben in der Nacht auf Sonntag in Feldkirchen an der Donau (Bez. Urfahr-Umgebung) eine große Suchaktion ausgelöst, bei der rund 120 Hilfskräfte im Einsatz standen. Nach einer laut Polizei feuchtfröhlichen Party auf einem Boot wurde einer der fünf Gäste vermisst. Da dessen Lebensgefährtin befürchtete, er sei in die Donau gefallen, schlug sie Alarm. Der Abgängige wurde schließlich in einem an Land stehenden Boot gefunden, so die Polizei.

Fünf Personen im Alter von 25 bis 53 Jahren hatten in der Ortschaft Unterlandshaag in einem Boot gefeiert. Als die Gruppe wieder an Land gehen wollte, fiel einer der Teilnehmer über einen schwimmenden Steg in die Donau, er konnte aber von den anderen gleich wieder herausgezogen werden.

Vermisster stark alkoholisiert in einem Boot gefunden Bei Verlassen des Areals fiel dann einer Frau auf, dass ihr Partner nicht mehr da war. Sie verständigten die Einsatzkräfte, konnten aber wegen ihrer Alkoholisierung keine näheren Angaben machen. In Summe beteiligten sich rund 120 Polizisten und Feuerwehrleute an der Suche. Schließlich wurde der Vermisste in einem Boot gefunden, das an Land stand. Auch er war stark alkoholisiert.