OÖ: 43-Jähriger starb bei Arbeiten am eigenen Dach

Ein 43-Jähriger kam am Donnerstag in Bad Zell im Bezirk Freistadt bei Reparaturarbeiten auf dem eigenen Hausdach ums Leben. Er verfehlte beim Klettern auf dem Dach einen Holztram und stürzte durch die Glaswolle-Abdeckung in die Tiefe.

Dabei schlug der Mann auf Schalungsbrettern auf, die ebenfalls durchbrachen. Schwer verletzt landete der Arbeiter auf der fast sieben Meter tiefer liegenden Deckenplatte und erlag seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle.