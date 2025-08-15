OÖ: 30-Jähriger eine Woche nach schwerem Unfall gestorben

Nach einem Verkehrsunfall am 8. August in Pilsbach im Bezirk Vöcklabruck ist ein 30-jähriger Autofahrer am Donnerstag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen.

Der Oberösterreicher war von der Fahrbahn der L1268 abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Ersthelfer begannen mit der Reanimation und verständigten die Einsatzkräfte. Der Mann wurde erfolgreich wiederbelebt und mit einen Notarzthubschrauber ins Unfallkrankenhaus nach Salzburg geflogen.