Olympia-Achter von 1972 legt am Inn an

Pfeffer, geboren 1972 in Vöcklabruck, hat an der Akademie der Bildenden Künste in Wien und am Kent Institute of Art and Design in Canterbury/England studiert. Er lebt und arbeitet in Wien und Attnang-Puchheim, hat eine Vielzahl an Ausstellungen im In- und Ausland bestritten. 2018 erhielt er den renommierten „Dagmar Chobot Skulpturenpreis“.