Ohne Elterntaxi sicher in die Schule

190.000 Kinder machen sich ab morgen wieder auf den Weg in die Schule, 14.399 davon sind Taferlklassler. Im vergangenen Jahr gab es 107 Verkehrsunfälle mit Schulkindern in Oberösterreich. Grund genug, die Kinder bestens auf die Zeit im Straßenverkehr vorzubereiten. Und auch selbst am Steuer aufmerksamer zu agieren.

Verkehrschaos vor Schulbeginn

Für gefährliche Situationen vor Schulbeginn sorgen nicht zuletzt die so genannten Elterntaxis – also jene Mamas und Papas, die ihre Kinder tagtäglich mit dem Auto zur Schule bringen und dort zu Stoßzeiten ein beachtliches Verkehrschaos verursachen.

„Der Schulweg ist für Kinder die große Chance, Verkehrskompetenz für die Freizeit zu üben – nur unter besseren Bedingungen: mit Schülerlotsen und Polizei, Verkehrsberuhigung im Schulumfeld und einer höheren Aufmerksamkeit bei den Autofahrern“, erklärt Christian Gratzer vom Verkehrsclub Österreich (VCÖ).