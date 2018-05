„Oft an zu hohen Erwartungen gescheitert“

Die LASK-Funktionäre möchten so viele Europacup-Spiele wie möglich in der TGW-Arena in Pasching austragen. „Wenn das Stadion, was die Kapazität betrifft, zu klein wird, müssen wir uns nach anderen Spielstätten umsehen. Die Stadt Linz ist dabei der erste Ansprechpartner. Um auf der Gugl spielen zu können, werden wir zeitnah die Gespräche aufnehmen.“

Was die Fanerwartung betrifft, meint Gruber, dass der aktuelle Erfolg nicht nur mit der Spielstärke des LASK zusammenhänge, sondern auch damit, dass die Wiener Großclubs Austria und Rapid in dieser Saison Schwächen zeigen. „Wir haben neun Millionen Budget, die Wiener Vereine haben 30 Millionen. Wenn wir kontinuierlich spielen und die Wiener Austria sowie Rapid keine Fehler machen, zum Beispiel in der Transferpolitik, werden wir mit unseren Ressourcen noch nicht die Möglichkeit haben, uns vor diese Clubs zu stellen.“ Mit dem neuen Stadion würde aber eine Dimension erreicht, die vergleichbar mit Sturm Graz ist.