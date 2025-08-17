Vandalen beschädigten Kirchturmglocken in Oberösterreich

Nächtliches Glockengeläut hat in der Pfarre Asten-St. Jakob (Bezirk Linz-Land) in dieser Woche für Aufregung gesorgt. Vandalen beschädigten die Kirchturmglocken, der Pfarrer erstattete Anzeige, wie die Polizei am Sonntag informierte. Demnach stiegen unbekannte Täter in der Nacht auf Samstag vermutlich über das Dach der Kirche in den Glockenturm ein. Sie zwängten das Holztor zum Glockenraum auf und beschädigten die Glockenmechanik.

Bereits am Dienstag gegen Mitternacht waren völlig unerwartet eine Viertelstunde lang alle vier Glocken der katholischen Kirche ertönt, hieß es in einem Online-Bericht von ORF Oberösterreich. Anrainerinnen und Anrainer wurden aus dem Schlaf gerissen. Auch der Pfarrer schreckte auf, wie er schilderte. "Ich bin hinausgeeilt, habe niemanden gesehen und habe dann in der Sakristei den Strom abgeschaltet."

In der Nacht auf Samstag läuteten von 1.10 bis 1.25 Uhr wieder alle Glocken. Der Pfarrer sichert nun den Zugang zu den Glocken besser ab. Zudem bleibt in der Nacht der Strom für die Glocken abgeschaltet. Laut dem Pfarrer beträgt der Schaden rund 5.000 Euro.