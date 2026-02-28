Hausparty in OÖ aufgelöst: "Harter Kern" ging auf Polizei los

Im Gemeindegebiet von Sierning im Bezirk Steyr-Land ist am Freitagabend eine größere Hausparty von der Polizei aufgelöst worden, wie die APA berichtet.

In einem Privathaus ging eine Feier über die Bühne, die bei den Behörden nicht angemeldet war, allerdings kamen zwischen 250 und 300 überwiegend jugendliche Gäste. Dies kamen nicht nur aus Oberösterreich, sondern sogar aus andern Bundesländern.

Polizei beendete Party - und wurde angegriffen

Eine so große Party bleibt nicht unbemerkt: Die Polizei war wegen Lärms und Verkehrsbehinderungen zu dem Wohnhaus gerufen worden. Autos und feiernde Personen blockierten Zufahrtsstraßen. Darum erklärten die Beamten einer Polizeistreife die Veranstaltung gegen 22 Uhr für beendet.

Der Großteil der Gäste verließ die Party, ein harter Kern von 20 bis 30 Personen wurde jedoch aggressiv, skandierte Parolen gegen die Exekutive und warf Gegenstände und Pyrotechnik in Richtung der Einsatzkräfte. Gemeinsam mit weiteren Streifen konnte die Situation unter Kontrolle gebracht werden, nach eineinhalb Stunden war die Lage ruhig. Die Beamten führten zahlreiche Identitätsfeststellungen durch und erstatteten Anzeigen, teilte die Polizei am Samstag mit.