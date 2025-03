Bluttat in OÖ: Ehemann neben getöteter Frau (44) verhaftet

Diesen Anblick wird die 20-jährige Frau aus Neukirchen an der Enknach (Bezirk Braunau) in Oberösterreich nicht wieder vergessen können: Sie fand am Samstag, gegen 11 Uhr, ihre Mutter tot im Haus liegen, daneben saß der Stiefvater der 20-Jährigen, der selbst erhebliche Schnittverletzungen aufwies.