Oberösterreich erlaubt Entnahme von 158 Bibern pro Saison

Die oberösterreichische Landesregierung hat am Mittwoch die neue Biber-Verordnung beschlossen. Künftig dürfen bis zu 158 Tiere pro Saison (1. September bis 31. März) unter bestimmten Voraussetzungen entnommen werden. Das sind rund sieben Prozent der Population und weniger als der jährliche Bestandszuwachs.

"Mit mehr Entnahmen wäre der Biberbestand nicht mehr gesichert", so der zuständige Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FPÖ).