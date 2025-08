Kind schwer verletzt: Sommerrodel prallte ungebremst gegen 10-Jährige

Auf einer Sommerrodelbahn in Schönau (Bezirk Freistadt) ist Donnerstagnachmittag eine Zehnjährige bei einem Auffahrunfall schwer verletzt worden. Die Bremse des nach dem Mädchen fahrenden Rodels könnte nicht funktioniert haben, worauf ein Mann mit beinahe 50 km/h im Ausstiegsbereich in das Kind fuhr. Es kam in die Linzer Uniklinik, der Rodel wird über Anordnung der Staatsanwaltschaft von einem Sachverständigen untersucht, so die Polizei.