O wie Optimismus

Wenn man die Hand als Symbol für seine eigene Qi-Formel nimmt – also für die Energie, die wir benötigen –, dann steht der Daumen für Optimismus und Lebensfreude. Wie das „Gefällt mir“ in den sozialen Netzwerken. Und wenn wir uns nun täglich schöne Momente vorstellen, wie das Lächeln eines Babys oder das Genießen eines Cappuccinos in der Sonne – alleine oder mit einem netten Gegenüber –, dann sind dies Beispiele für positive Erlebnisse, die uns kurze Momente der Lebensfreude und des Glücks bescheren. Bleiben Sie gesund!

Awai Cheung (53) ist ein in Berlin geborener hongkongstämmiger Chinese. Er ist Qigong-Lehrer, Dozent, Redner und Buchautor. Er lebt in Berlin und Grieskirchen