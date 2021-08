10 Jahre Musikmarathon im Innviertel

Ein runder Geburtstag gehört ordentlich gefeiert. Genau das haben Gernot Bernroider und sein Team von 11 bis 15. August vor, wenn sie zum 10. Mal den NYC Musikmarathon (NYCMM) in Mattighofen veranstalten. Die Konzerte und das Rahmenprogramm finden im Stadtsaal und im Park der Landesmusikschule statt.

Warum eigentlich New York? New York sei eben der „Melting Pot“, der Schmelztiegel der Kulturen und Musikstile. 22 Jahre hat Gernot Bernroider selbst dort gelebt und sich von der Faszination der Stadt, die niemals schläft, anstecken lassen. Nun bringt er seit 2012 mit seinem New York City Musikmarathon dieses Flair und Musikgrößen von nah und fern ins Innviertel. Mit seiner Frau Chanda Rule, einer bekannten Sängerin, lebt er nun wieder in Österreich.